La Policía de Corrientes detuvo a un hombre de nacionalidad venezolana señalado como responsable de una estafa en una de las boleterías de la terminal de ómnibus de la capital correntina.

La investigación comenzó tras la denuncia de que el sospechoso habría proporcionado datos personales falsos para comprar un pasaje con destino a Goya. El pago se realizó mediante una supuesta transferencia bancaria que finalmente no se concretó.

Ante este hecho, efectivos llevaron adelante las tareas investigativas con información aportada por distintas dependencias y organismos, entre ellos la Comisaría Primera de Goya, la Dirección Nacional de Migraciones, INTERPOL y Gendarmería Nacional.

A partir de esos datos, lograron identificar y localizar al hombre en la ciudad de Goya. Según informó la Policía, también constataron que no contaba con la documentación correspondiente ni registraba antecedentes de ingreso legal al territorio argentino.

Con intervención de la Unidad Fiscal, se concretó su detención. Posteriormente, fue trasladado a la ciudad de Corrientes y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan los trámites correspondientes.