Dos personas fueron demoradas en un control policial montado en el kilómetro 29, sobre la Ruta Provincial N.º 5 en jurisdicción de San Luis del Palmar, tras advertir que poseían dos carabinas.





Los efectivos, al verificar las armas constataron que trataban de aire comprimido calibre 5,5 mm en tanto que también poseían dos latas con municiones del mismo calibre, sin contar con ningún tipo de documentación que acreditara la propiedad de todos los elementos.



Ante tal circunstancia, demoraron de manera preventiva a los hombres al poner en conocomiento a la Fiscalía en turno que dispuso el secuestro de las dos carabinas y las municiones, que fueron trasladados a la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar.