Un grupo de vecinos denunció un accionar delictivo de dejó a oscuras a toda una amplia barriada del Pirayuí, al advertir del robo de cables del alumbrado público que ilumina la avenida José Ferrari, que es el acceso a sus casas, desde la Ruta Nacional 12.





El hecho despertó gran indignación social ya que hace poco tiempo la Municipalidad de Corrientes había restituido el servicio en la zona que ya se había visto afectada por un delito anterior de similares características.





Según detallaron, de manera directa afectó a los grupos habitacionales de las 500 y 100 Viviendas, además de otros amplios asentamientos con miles de familias que deberán atravesar a oscuras un largo trayecto en caso de necesitar movilizarse de noche.





Por tal motivo piden mayor celeridad con los delincuentes que según aseguran son jóvenes que se dedican a vender los metales de los cables para comprar estupefacientes.