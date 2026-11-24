Un productor ganadero de Cuay Grande denunció que mataron a balazos y faenaron un total de ocho animales vacunos de su campo, ubicado en la costa del Río Uruguay a 25 kilómetros de Santo Tomé. Según advirtieron, horas antes la Prefectura Naval Argentina decidió levantar un puesto de guardia que mantenía desde fines de agosto pasado



Presumen que sería una banda delictiva procedente de Brasil la que ejecutó a balazos y faenó clandestinamente un total de ocho vaquillas, siete de las cuales pertenecen al ingeniero Javier Storti y uno de su capataz José Cabral, según reveló el portal DigitalSantoTome.



El grave hecho de abigeato ocurrió anoche en el establecimiento "Rincón de Santa Ana" en la zona de “Cuay Grande”, el cual encendió de inmediato la alarma en todos los ganaderos de la zona por la significativa pérdida.



El mismo medio de prensa local, remarcó que los delincuentes actuaron inmediatamente después de que se retirara el campamento preventivo de Prefectura Naval Argentina que custodiaba la zona ribereña desde agosto.



El ataque se produjo durante la noche del domingo 22 de noviembre en inmediaciones del viejo destacamento de la fuerza naval, que al irse dejó la zona liberada para el accionar del abigeato.

Ataque relámpago

Lo que más llamó la atención de los damnificados y de las fuerzas de seguridad fue la precisión y oportunidad con la que actuaron los cuatreros. La fuerza nacional mantenía un puesto de vigilancia y campamento preventivo con hombres apostados en ese sector estratégico desde el pasado 28 de agosto, cuando se había registrado el último gran robo de ganado en la zona.



Sin embargo, este domingo se levantó el puesto y en respuesta, en menos de 12 horas que se retirara la guardia, los delincuentes ingresaron al predio y provocaron la múltiple matanza de hacienda seleccionada y abigeato.



De acuerdo con el relevamiento realizado por los propios productores afectados, los animales sacrificados a disparos de arma de fuego pertenecen en su mayoría al ganadero local Javier Storti (siete vaquillas), mientras que el octavo ejemplar era propiedad del capataz del establecimiento.



Por la magnitud de la faena -ocho animales adultos carneados de manera simultánea en una sola noche- y la rapidez para extraer los cortes cárnicos antes del amanecer, se estima que en el operativo delictivo habría participado una banda organizada de al menos siete u ocho personas.





Asimismo, debido a la ubicación costera del campo y la modalidad empleada, las sospechas apuntan fuertemente a la incursión de cuatreros provenientes de la margen brasileña del río Uruguay.



Se aguarda ahora el avance de las actuaciones policiales y judiciales correspondientes, en medio del creciente reclamo de los productores santotomeños por mayor presencia efectiva y sostenida en las zonas críticas de frontera.



Con información de Digitalsantotome.com.ar



