La Policía de Corrientes informó que el lunes murió un hombre que se encontraba hospitalizado luego de haber protagonizado un accidente vial en la localidad de 9 de Julio durante la semana pasada.

La muerte se confirmó en la noche del lunes en el Hospital Escuela de Corrientes Capital. La víctima, de 31 años, circulaba como acompañante en una motocicleta que colisionó contra otro rodado el pasado jueves 19 de noviembre.

Confirmación del deceso y recorrido hospitalario

La Comisaría de Distrito 9 de Julio, que llevaba el avance del caso, fue notificada anoche sobre el desenlace fatal del paciente.

Tras el impacto, el herido había sido auxiliado y trasladado en primera instancia al Hospital de Goya, pero debido a la gravedad de su cuadro fue derivado posteriormente al centro de salud capitalino, donde permaneció internado durante cuatro días.

Cómo ocurrió el choque en 9 de Julio

El siniestro vial que desencadenó la tragedia se registró la semana pasada en una intersección céntrica de la localidad correntina.

El hecho sucedió el jueves 19 de noviembre, alrededor de las 18, en la esquina de avenida San Martín y calle Berón de Astrada, donde colisionaron una motocicleta Honda Tornado 250 cc —conducida por un hombre mayor de edad— y una Guerrero 110 cc en la que circulaban dos hombres mayores.

La víctima fatal viajaba como acompañante en la motocicleta de menor cilindrada. Aún se investigan las circunstancias del incidente para determinar responsabilidades.

En la causa tomó intervención la Unidad Fiscal correspondiente, mientras que en la Comisaría de Distrito 9 de Julio continúan las diligencias de rigor.