La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó una motocicleta en la ciudad Capital en un caso de presunta estafa. Una persona fue detenida por el hecho.

El procedimiento fue realizó en la tarde del martes por efectivos de la Unidad Especial Antiarrebato en el barrio Pirayuí. El conductor, mayor de edad, y el rodado quedaron a disposición de la Justicia.

Avistamiento e interceptación en el barrio Pirayuí

El operativo surgió a partir de investigaciones desplegadas en la zona sur de la capital correntina.

Alrededor de las 17 del martes efectivos de la Unidad Especial Antiarrebato realizaban averiguaciones en inmediaciones de la calle Héroes de Malvinas, en el barrio Pirayuí.

Los uniformados divisaron una motocicleta marca Motomel, modelo XMM 250 cc, cuyas características coincidían plenamente con las de un vehículo denunciado en el marco de una investigación por presunta estafa.

Secuestro del vehículo y actuación judicial

Tras interceptar la marcha del motociclista, el personal policial verificó la procedencia del rodado y notificó a la Justicia.

Al solicitarle documentación e identificarlo, se constató que se trataba de un hombre mayor de edad, procediéndose al secuestro preventivo de la motocicleta.

Confirmada la vinculación del motovehículo con el presunto hecho de estafa, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente y tanto el demorado como la moto fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites de rigor..