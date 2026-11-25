Un hombre fue demorado en Monte Caseros cuando transportaba 72 cajas de bebidas alcohólicas valuadas en más de $46 millones. El procedimiento se realizó durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Provincial 33, donde la Policía de Corrientes interceptó a un Peugeot Partner y le secuestró la mercadería.

La mercadería y la falta de documentación

Al revisar el auto, los policías constataron que llevaba botellas de distintas marcas y de gran valor económico, por lo que pidieron los papeles necesarios para el transporte. Sin embargo, el conductor no pudo presentar ninguna documentación que acreditara la procedencia de la mercadería.

Según la información policial, el cargamento tenía un valor de $46.805.216 y, ante la falta de documentación, se le dio intervención a la Unidad Fiscal competente.

De este modo, la Justicia dispuso la aprehensión del conductor y el secuestro preventivo de las bebidas y también del vehículo.