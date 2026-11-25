Jana, una perrita de seis meses que sufrió graves quemaduras en Bella Vista, evoluciona favorablemente y espera encontrar una familia que la adopte. El caso de maltrato animal está judicializado y se espera que avance en contra de los posibles atacantes.

La veterinaria Camila Insaurralde explicó que el animal llegó a su consultorio hace casi un mes con quemaduras de segundo grado, deshidratación y un cuadro de shock por el dolor. Según contó la especialista, las heridas en el rostro le provocaron a Jana la pérdida de visión de uno de sus ojos.

La perrita se encuentra con tratamiento mediante antibióticos, cremas y cuidados especiales, a la espera de recuperarse para una intervención quirúrgica en el ojo afectado. De acuerdo a lo que contó la veterinaria, la recuperación también se refleja en el comportamiento del animal y en la confianza que volvió a tener con las personas.

“Los primeros días casi no nos podíamos acercar a ella, pero ahora es una perrita juguetona y cariñosa”, contó Insaurralde en diálogo con Cableinforma.

La causa en la Justicia

Según relató Insaurralde, como veterinaria realizó una historia clínica para asentar las lesiones y el estado en que recibió al animal. Luego, esa documentación fue presentada ante la Policía y se sumó como prueba en la investigación.

Ahora, la causa ya está en manos de la Justicia, que deberá determinar cómo se produjeron las quemaduras y las posibles responsabilidades. Durante la entrevista también participó Macarena Piazza, integrante de la agrupación Perritos Callejeros.

Jana espera una familia

Mientras continúa su recuperación, Jana está en adopción y ya recibió las vacunas necesarias. Aunque todavía necesita cuidados y tiene pendiente la castración, se encuentra en condiciones de comenzar a vincularse con una familia.

La búsqueda apunta a un hogar responsable que pueda acompañarla en su recuperación y brindarle los cuidados que necesita. Quienes estén interesados en adoptarla pueden comunicarse con la agrupación Perritos Callejeros.

Además, las personas que quieran donar pueden hacerlo al alias perritodcallejerosbv (Guadalupe Serial).



