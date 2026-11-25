La Policía de Corrientes informó que el martes realizaron allanamientos en la localidad de Mercedes en el marco de una investigación por un hecho delictivo. Se secuestraron armas de fuego y se detuvo a una persona.

Efectivos de la Comisaría Distrito Segunda de Mercedes realizaron dos allanamientos. Aunque no hallaron los elementos sustraídos, incautaron cinco armas de fuego y municiones.

Hallazgo de armas y causa paralela por tenencia ilegal

Pese a que no se localizaron los bienes denunciados como robados, en una de las viviendas allanadas se incautaron cinco armas de fuego —tres carabinas, un fusil Mauser y una pistola calibre 7,65 mm— y sus respectivas municiones.

Ante el hallazgo, el fiscal interviniente ordenó abrir actuaciones de oficio en paralelo por supuesta tenencia ilegal de armas de fuego, y se ordenó detención de un hombre.

Tanto el demorado como lo secuestrado quedaron a disposición de la Justicia, mientras la Comisaría Distrito Segunda prosigue con los trámites de rigor.