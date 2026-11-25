La muerte de una niña de apenas 3 años, oriunda de la localidad correntina de Monte Caseros, ocurrida el pasado 10 de septiembre tras ingresar sin vida a un centro de salud de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido bonaerense de General Alvarado, derivó en la detención de sus propios padres, quienes quedaron acusados de haberla asesinado a golpes.

Los imputados fueron identificados como Camila Belén Álvarez, de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata, de 22.

Los arrestos fueron concretados este miércoles por la mañana por efectivos de la SubDDI de Miramar durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Entre Ríos, entre Chaco y Neuquén, procedimiento en el que además se secuestraron dos teléfonos celulares de interés para la causa.

El hallazgo médico que activó la causa judicial

El expediente se había iniciado originalmente como una averiguación de causales de muerte. Aquella noche del 10 de septiembre, alrededor de las 23.20, la madre trasladó a la pequeña hasta el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Comandante Nicanor Otamendi, donde ingresó inconsciente y sin signos vitales. Pese a que el equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), no lograron salvarle la vida.

Durante la revisión clínica, una médica advirtió hematomas y golpes recientes en distintas partes del cuerpo de la menor, hallazgo que motivó la inmediata denuncia policial y la apertura de una investigación penal.

Peritajes, cámaras de seguridad y situación procesal

En las primeras horas posteriores al deceso, peritos de la Policía Científica inspeccionaron tanto el centro sanitario como el domicilio familiar de la calle Entre Ríos, donde secuestraron las prendas de vestir que llevaba puestas la niña y un juego de sábanas con manchas compatibles con sangre, además de ordenarse la autopsia de rigor.

Con el avance de las semanas, los investigadores tomaron declaración a vecinos y allegados y analizaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, pruebas que permitieron orientar la acusación directamente hacia los progenitores.

Con estos elementos, el fiscal Rodolfo Moure ordenó las detenciones ejecutadas este miércoles y convalidó los arrestos tras el operativo:

Cristian Nahuel Zapata: Fue trasladado y alojado en la Unidad Penal 44 de Batán .

Camila Belén Álvarez: Debido a que cursa un embarazo, la Fiscalía solicitó un cupo en una unidad penitenciaria acondicionada para mujeres en esa condición.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y fueron citados a prestar declaración indagatoria este jueves 26 de noviembre.

*Con información de Infobae