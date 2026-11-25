Un allanamiento por abigeato, realizado en la ciudad de Gobernador Virasoro culminó con un detenido y secuestro de carne y distintas herramientas de uso en faenas clandestinas. A la vez, los efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica descubrieron seis plantas de marihuana, por lo cual la Fiscalía dispuso el inicio de una causa conexa.





Los efectivos, en el marco de una investigación en una causa de supuesto abigeato, allanaron una casa en el Barrio Co.Vi.Vir de esta ciudad, y secuestraron diversos cortes cárnicos, serruchos, cuchillos y una heladera, de interés para el expediente judicial.





Pero además, en el operativo de registro también hallaron y secuestraron seis plantas de marihuana, dando inicio por este hecho a actuaciones de oficio por una supuesta infracción a la ley de estupefacientes, en el marco de la lucha contra el narcomenudeo.



En consecuencia, se procedió a la detención de una persona, según detallaron.