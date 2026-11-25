En cercanías del Club Amad de Goya, localizaron la noche del martes dos vehículos que eran buscados por una causa de robo agravado, denunciado ante la Comisaría distrito Santa Lucía, donde el acusado del delito se habría adueñado con el fin de cobrarse una deuda, informó la Policía.





Del operativo participó personal de la Comisaría de Santa Lucía, junto a sus pares de las comisarías Primera y Cuarta de Goya, bajo la coordinación de la Fiscalía en turno.





Según detallaron, los rodados fueron sustraídos por una persona que quiso cobrar una deuda que la víctima tenía con el acusado del hecho delictivo, lo cual está en manos de la Justicia.





Las diligencias se enmarcan en el expediente caratulado como "supuesta denuncia por supuesto robo agravado" por el cual eran requeridos una camioneta Toyota Hilux blanca y un Toyota Corolla Cross gris.



Ambos vehículos fueron trasladados a la sede de la comisaría distrito de Santa Lucía, donde quedaron a disposición de la Justicia.