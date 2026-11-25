Una mujer de 30 años se encuentra internada con lesiones graves tras un choque entre una moto y un camión de transporte en la localidad de Santa Rosa. El siniestro ocurrió este martes, alrededor de las 16, en la esquina de las calles Chaco y J. J. Urquiza.

En la moto Gilera viajaban un hombre de 38 años y la mujer, mientras que el otro vehículo involucrado fue un Mercedes Benz —que transportaba rollos de madera—, conducido por un hombre de 45 años.

Tras el impacto, la mujer fue trasladada al hospital local y luego derivada a la ciudad de Corrientes, donde quedó internada debido a la gravedad de susslesiones. Según explicaron fuentes policiales, las causas y las circunstancias del choque todavía son materia de análisis.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal en turno, en tanto que la Comisaría Primera de Santa Rosa continúa con las actuaciones para establecer las circunstancias del choque.



