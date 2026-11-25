La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien fue sorprendida mientras realizaba un procedimiento de narcomunedeo. Además, se secuestró droga lista para su comercialización.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado durante recorridas preventivas en el barrio Montaña.

Maniobra de pasamanos y requisa vehicular

Efectivos que realizaban sus tareas a bordo del móvil C-849, a cargo de la comisario Cecilia Echevarría junto al oficial subayudante Gustavo Montiel, el sargento Nicolás Duete y el sargento Marcelo Morilla, en inmediaciones del barrio Doctor Montaña cuando observaron a dos hombres efectuando una maniobra compatible con un "pasamanos" en un sector con escasa iluminación.

Al proceder a la identificación de los sujetos y solicitar la apertura del baúl de una motocicleta marca Honda Wave 110 cc (que circulaba sin patente colocada), los policías divisaron una bolsa transparente con 16 cigarrillos de armado casero, cogollos de sustancia vegetal, una tijera y papel plástico para armar.

Narcotest positivo y disposición judicial

Tras el secuestro de los elementos encontrados en el rodado, se realizaron las pruebas de rigor y la consulta con la autoridad judicial. La prueba orientativa arrojó resultado positivo para marihuana, totalizando un peso de 25 gramos.

El conductor del rodado, un joven mayor de edad oriundo de la localidad de Riachuelo, fue identificado como Juan Andrés L.

Por orden de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro formal del estupefaciente y, tras verificarse sus antecedentes personales y confirmarse que no registraba pedido de captura activo, continuó en libertad mientras prosiguen las diligencias de rigor.