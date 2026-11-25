El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Guillermo Horacio Semhan, se reunió este miércoles en Paso de los Libres con representantes de las sociedades rurales y autoridades policiales. El encuentro tuvo como objetivo abordar los casos de abigeato registrados en la zona rural de esa localidad.

El encuentro también contó con la presencia del ministro del STJ, Eduardo Panseri, y de María Cristina Van Opstal, representante de la entidad rural libreña. Por la Sociedad Rural de La Cruz asistieron Fernando Gianelli y Martín Díaz.

La representación de los productores se completó con integrantes de la Subcomisión de Seguridad de Paso de los Libres y de la Asociación de Sociedades Rurales Correntinas. También participaron miembros del Foro Nacional de Seguridad Rural, entre ellos María Marta Batalla y Luz María Palma.

Por la fuerza provincial estuvieron el comisario Gerardo Torres, director general de Seguridad Rural y Ecológica y jefe del Priar, y el comisario mayor Lorenzo Baroni, jefe de la Unidad Regional IV. También asistieron otros responsables de áreas policiales con funciones en la zona.

Semhan y Panseri estuvieron acompañados por el decano del Instituto Médico Forense, José Luis Gálvez, y la prosecretaria administrativa interina del STJ, María Andrea Ferreira.



