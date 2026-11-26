Una sucursal de una cadena de supermercados, ubicada en la ciudad Capital, fue violentamente atacada este jueves. Aún se investigan los pormenores que rodean al hecho.

En la madrugada de este jueves, la sucursal de Supermax ubicada sobre avenida Maipú, casi Sarmiento, fue el escenario de un violento hecho.

Investigación en curso

Fuentes oficiales indicaron a El Litoral que se están realizando las pericias correspondientes, así como la toma de declaraciones por parte de los empleados presentes al momento del asalto.

Tampoco trascendió si los agresores lograron llevarse dinero en efectivo u objetos de valor, tras acceder a las oficinas administrativas.

Noticia en desarrollo.