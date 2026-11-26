La Policía de Corrientes informó que un hombre murió ahogado en las aguas del río Paraná.

El hecho se reportó en la tarde del miércoles en el sector de Bajada Araña, del barrio Río Paraná, cuando un hombre que pescaba desapareció en las aguas.

Desaparición mientras pescaba y operativo de rescate

El procedimiento se activó a partir de un alerta al sistema de emergencias. Efectivos de la Comisaría XV Urbana intervinieron tras tomar conocimiento de que un hombre había desaparecido en la superficie del río Paraná

Según los primeros reportes, se desplegó un operativo de búsqueda con apoyo de la Prefectura Naval Argentina y vecinos de la zona, logrando localizar y extraer el cuerpo sin vida.

Avances de la investigación y autopsia

Durante la jornada de este jueves se sumaron precisiones preliminares mientras se cumplen las medidas periciales y judiciales.

Se trata de un hombre de 49 años, cuyo reconocimiento formal se encuentra en trámite.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia que permitirá determinar con precisión las causas de la muerte, mientras en la mencionada dependencia se continúa con las actuaciones de rigor.