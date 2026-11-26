El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes confirmó la condena a 14 años de prisión contra Adán Godoy por el abuso sexual de dos menores. Se trata del hijo de Nanci, la docente rural de Esquina asesinada en octubre.

El hombre ya había sido condenado el 8 de julio de 2025 por el Tribunal de Juicio de Goya por abusar sexualmente de sus dos hijastras. Las víctimas tenían entre ocho y nueve años cuando comenzaron los ataques, en los momentos que Godoy estaba a cargo de su cuidado.

Los delitos comprendieron abuso sexual simple continuado y abuso sexual con acceso carnal. Ambos fueron agravados por la guarda y la convivencia preexistente.

Recurso rechazado

Previo a la ratificación del STJ, la defensa presentó un recurso de casación para conseguir la absolución. Entre sus argumentos, sostuvo que los hechos fueron malinterpretados y que las niñas habían pedido retirar la denuncia.

Sin embargo, el STJ rechazó los planteos y explicó que pedir que se retire una denuncia no significa negar los hechos. Aun así, en estos delitos la acción es de oficio y no depende de la voluntad de las víctimas.

Los jueces también explicaron que es común que las víctimas de abuso en el ámbito familiar se retracten, pero eso no borra los delitos. En el expediente, consideraron que los relatos iniciales fueron coherentes, detallados y avalados por informes psicológicos

La decisión quedó establecida mediante la sentencia N° 275, firmada el 20 de noviembre por los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia.



