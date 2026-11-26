Una vez concluida la declaración testimonial José Alejandro Fernández Codazzi en el juicio por Loan, la defensa de Laudelina Peña solicitó al Tribunal que se le brinde la posibilidad de ampliar su indagatoria para responder los dichos del abogado.

La abogada Mónica Chirivín solicitó este miércoles al concluir la declaración de Fernández Codazzi que Laudelina pueda declarar inmediatamente. Sin embargo no se concedió el espacio y se relevó el descargo a la siguiente audiencia, que sería el miércoles 2 de diciembre.

Es que el recinto donde sesiona el Tribunal Oral Federal de Corrientes en este juicio, en el Escuadrón 48 de Gendarmería, debía ser desalojado a las 16.15 y aun quedaban tres testigos por declarar con lo cual no alcanzaba el tiempo.

Chirivín al formular su planteo destacó que la declaración de la tía de Loan sería "poco, breve y sobre lo que se ha hablado".

Previamente aclaró que Laudelina no podía afrontar un careo con el abogado pero que necesitaba ampliar su declaración para emitir una respuesta.

Vale señalar, al inicio de la declaración de Fernández Codazzi, la imputada tuvo una fuerte reacción al gritar "¡mentira!" en torno a la versión que daba el abogado sobre un accidente en el que Loan habría tenido desenlace fatal.