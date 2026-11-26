María Luisa Noguera y José Peña, los padres de Loan, participaron este jueves de la audiencia en el juicio con marcad escepticismo por las definiciones del abogado José Fernández Codazzi.



En ese sentido, fue la mamá del niño quien reclamó en un contacto con los medios, “basta de circo, basta de mentira, que me digan la verdad dónde está Loan”.



Y profundizó al señalar que “todos los que están sentados ahí saben dónde está Loan y tienen que decir la verdad”.



Se refirió así al banquillo de los acusados, donde 17 imputados oyen el proceso en su contra por sustracción y ocultamiento del nene de la localidad correntina de 9 de Julio.



Asimismo, la madre de Loan dijo que no bajará la cabeza y que los sospechosos deberían sentir “vergüenza”.



“Yo no siento nada, los que tienen que sentir vergüenza son ellos, yo estoy buscando a mi hijo”, expresó en su contacto con la prensa la mujer.



En la audiencia número 46 de este debate además del testimonio de Fernández Codazzi se oyó al policía federal Sergio Fuschino, encargado de las desgrabaciones de diversas declaraciones de imputados y testimoniales.



Y asimismo, aunque sin público, se expresaron ante el tribunal las psicólogas Victoria Soledads Núñez -que analizó las Cámara Gesell- y Cintia Mudry, quien entrevistó niños de este caso.