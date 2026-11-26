Efectivos de la Policía de Corrientes, pertenecientes a la Comisaría de la Mujer y el Menor de Ituzaingó, ejecutaron un allanamiento en el marco de una causa judicial por el presunto tráfico de material pornográfico a través de redes sociales, logrando el secuestro preventivo de diversos dispositivos electrónicos.

El operativo se llevó a cabo en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación interviniente, luego de que las autoridades judiciales libraran una orden de allanamiento y otra de requisa personal para una vivienda ubicada en la zona conocida como Campamento G-3 de la mencionada localidad correntina.

Elementos secuestrados y peritajes judiciales

Durante la inspección del inmueble, los uniformados incautaron un importante lote de equipamiento tecnológico considerado de interés probatorio para el avance de la pesquisa:

Cuatro teléfonos celulares.

Una netbook y una tablet.

Un pendrive y dos soportes magnéticos de almacenamiento digital.

Desde la fuerza policial informaron que todos los dispositivos secuestrados serán remitidos a la Unidad Fiscal correspondiente para ser sometidos a los peritajes informáticos de rigor, mientras en la dependencia policial continúan las actuaciones procesales vinculadas al expediente.