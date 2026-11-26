En un allanamiento por narcomenudeo en la localidad de San Antonio, en Isla Apipé Grande, un hombre quedó detenido con droga, dinero y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita por un valor estimado en $10 millones.





Fue en el marco de una investigación judicial, llevada a cabo por efectivos de la Prefectura Naval Argentina que decomisó cocaína, marihuana y plantines de cannabis sativa, además de dinero en efectivo en pesos argentinos y guaraníes.



También secuestraron tres teléfonos celulares, un pendrive, ocho chips de telefonía, una balanza de precisión, dos motocicletas, un rifle modificado y municiones.





El valor total de los elementos secuestrados asciende a $9.746.877, según describieron en relación con este operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías, a cargo del juez subrogante Claudio Darío Garay. El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera de Ituzaingó, donde quedó alojado