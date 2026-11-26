Este jueves, efectivos de la Comisaría de Distrito Tabay allanaron una casa del barrio San Pantaleón de esta localidad donde decomisaron armas de fuego y municiones por lo cual un hombre fue aprehendido.





El procedimiento se realizó como consecuencia de tareas de investigación realizadas por el personal policial y derivó en el secuestro de un rifle calibre 22 con culata de madera, una escopeta calibre 12/70 y 62 proyectiles calibre 22 largo y cinco cartuchos calibre 12/70, según detallaron.





Tras un examen médico, el hombre demorado quedó alojado en la comisaría local a disposición de la Fiscalía de Santa Rosa, Carlos Daniel Lezcano