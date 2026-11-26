Un grave hecho ocurrió en la ciudad Capital el miércoles, cuando dos efectivos policiales fueron atacados con un arma blanca por parte de un sospechoso. Se desplegó una búsqueda para atrapar al agresor.

Dos agentes del Grim V realizaban un recorrido de prevención de delitos sobre la avenida Nini Flores, en el barrio Santa Catalina, donde intentaron identificar a un hombre sospechoso, sin saber que serían atacados.

El ataque y búsqueda del prófugo

El episodio ocurrió mientras una patrulla motorizada cumplía tareas de prevención en la zona sur de la capital correntina y advirtieron a un hombre merodeando. Al aproximarse para identificarlo, el individuo reaccionó violentamente y atacó a los dos uniformados con un arma blanca, provocándoles heridas cortantes en el rostro.

En medio de la agresión, el sospechoso lanzó una puñalada contra uno de los policías que dio de lleno en el chaleco antibalas antes de que el atacante lograra escapar.

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad iniciaron una intensa búsqueda para localizarlo y detenerlo.