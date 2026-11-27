Dos personas fueron aprehendidas durante un allanamiento por narcomenudeo realizado en el barrio Industrial de Mocoretá. El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del jueves, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial 6725 de Estupefacientes.

En el domicilio, los efectivos encontraron 34 envoltorios con cocaína, que pesaron seis gramos en total, y otros ocho con marihuana, con un peso de 11 gramos. Las pruebas orientativas realizadas sobre ambas sustancias dieron resultado positivo.

También secuestraron $45.000 en efectivo y tres teléfonos celulares. Según el aforo policial, el valor total de los elementos incautados asciende a $1.123.068,50.

Demorados

La causa quedó bajo intervención del fiscal de la UFIC de Mocoretá, Bruno Monzón, y del juez de Garantías, Eduardo Alegre. Las dos personas demoradas son un hombre y una mujer.

Del operativo participaron efectivos de distintas dependencias de Mocoretá, Colonia San Francisco y Curuzú Cuatiá. El procedimiento fue supervisado por el jefe de la Comisaría Segunda local, subcomisario Armando Molina, y el director de la Unidad Regional III, comisario mayor Juan Ramón Lima.