Una niña de dos años resultó herida en la cabeza durante una pelea entre vecinos del asentamiento de la calle Alberdi, en el sur de Corrientes capital. Los piedrazos habrían comenzado el miércoles a las 21.30, a causa de una supuesta deuda de dinero. Tras el enfrentamiento, un hombre quedó internado con lesiones graves.

En medio de la violencia, la niña recibió un impacto en la cabeza y tuvo que ser trasladada al Hospital Pediátrico. Según fuentes policiales, se encuentra fuera de peligro.

Lo que se convirtió en una batalla campal también dejó otros heridos que fueron derivados al Hospital Escuela, pero no tardaron en recibir el alta médica.

El supuesto responsable terminó linchado

Sin embargo, tras lo sucedido con la niña, el incidente tomó un giro y el hombre señalado por los vecinos como responsable de arrojar la piedra fue brutalmente atacado. Se trata de un joven con "amplios antecedentes", que terminó hospitalizado con lesiones de gravedad, ya que habría sufrido fractura y hundimiento de cráneo.

De acuerdo a la información disponible, a los hermanos y al papá del principal herido también los agredieron con machetes y piedras, en un ataque que terminó con el saqueo de su casa.

De acuerdo con las primeras versiones, la pelea se habría originado por una supuesta deuda de dinero entre dos familias. De todos modos, la circunstancia que desencadenó el enfrentamiento todavía es materia de investigación.