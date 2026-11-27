Una rápida intervención de la Prefectura Naval Argentina permitió rescatar con vida a dos jóvenes que habían quedado a la deriva en las aguas del río Paraná, a la altura de la localidad correntina de Bella Vista, luego de que la embarcación en la que navegaban diera vuelta campana durante la noche.

El episodio se registró cerca de las 23:30 del jueves, cuando efectivos de la fuerza federal realizaban un patrullaje fluvial preventivo. Al circular a la altura del kilómetro 1050, fuera del canal principal de navegación, el personal advirtió el destello de una luz de linterna sobre la superficie del río.

Al aproximarse para verificar el origen de la señal, los integrantes de la Autoridad Marítima nacional hallaron a dos hombres, de 18 y 25 años, que lograban mantenerse a flote aferrados al casco de una embarcación amarilla tipo piraguón que se encontraba totalmente invertida.

Asistencia en el río y control médico en el puerto

Ante la emergencia nocturna, los prefecturianos desplegaron de inmediato un operativo de salvamento que incluyó las siguientes maniobras:

Extracción y resguardo: Lograron subir a ambos jóvenes a bordo de la unidad oficial para brindarles abrigo y contención.

Recuperación del bote: Efectuaron el adrizado del piraguón siniestrado para evitar riesgos a la navegación.

Traslado a tierra firme: Condujeron a los dos navegantes rescatados hasta el puerto local de Bella Vista.

Una vez en el muelle, se convocó al servicio de emergencias sanitarias. Una ambulancia del Hospital El Salvador acudió al lugar y el personal médico constató que ambos hombres se encontraban en buen estado general de salud, sin lesiones de gravedad tras el incidente.