El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió por unanimidad anular un sobreseimiento que beneficiaba al exdiputado y exsenador provincial Manuel Antonio Susini, en una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado contra una adolescente de 15 años, oriunda de Gobernador Virasoro.



Cabe señalar que Sussini fue condenado en junio de 2026 a tres años y seis meses de prisión por el delito de abuso sexual simple continuado, por hechos ocurridos entre el 5 y el 29 de agosto de 2020, contra una joven de 21 años a quien le había ofrecido trabajo, alojamiento y posibilidad de estudiar durante la pandemia.



Ahora, con este fallo de 23 fojas, el máximo órgano judicial revocó la Resolución 77/26 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, y además ordenó que el expediente regrese a la etapa de instrucción para que se ejecuten las medidas probatorias pendientes con miras a la elevación a juicio oral.



La decisión fue confirmada por la abogada querellante, Eugenia Leonor Dalcomo, quien destacó la relevancia del pronunciamiento tras más de 6 años de litigio judicial y luego de que, el pasado 22 de diciembre de 2025, un fallo de instancia inferior dictara la desvinculación procesal del exlegislador.



Cabe señalar que el recurso de casación fue interpuesto por la doctora María Agustina Dalcolmo, con el patrocinio letrado de José María Benítez y Eugenia Leonor Dalcolmo, contra la resolución 77 del 27 de abril del 2026.



El STJ, compuesto por todos sus miembros, Alejandro Chain, Eduardo Panseri, Guillermo Semhan, Luis Rey Vázquez y Fernando Niz, aceptó el reclamo de la querella.

Cuestionamientos





Al referirse a los fundamentos de la resolución del STJ, Dalcomo criticó con dureza el desempeño de la investigación anterior, señalando que se omitieron los requerimientos de la parte acusadora.



"Es un expediente vacío, sin que se llevara adelante ninguna medida que planteó la querella; es una investigación defectuosa, claramente en favor del imputado, que derivó en un sobreseimiento", sostuvo la letrada.



Asimismo, calificó la nueva sentencia como "ejemplificadora", al subrayar que los ministros del Superior Tribunal coincidieron de manera unánime en garantizar la continuidad del proceso penal.

Los hechos





De acuerdo con el relato de la querella, los hechos investigados ocurrieron mientras el acusado ejercía un rol de guarda y cuidado sobre la víctima, de entonces 15 años. Según explicó Dalcomo, el imputado le habría suministrado presuntos calmantes bajo el pretexto de aliviar un dolor dental; tras dormirse, la adolescente se despertaba desnuda y con dolencias físicas.



La abogada señaló además que el reclamo judicial abarca también la situación de más de una presunta víctima.



Con la reapertura formal del expediente, la representación legal de la denunciante anticipó que los esfuerzos procesales del próximo año estarán centrados en la producción de pruebas técnicas que permitan llevar la causa a debate oral y público.



"Nos queda trabajar en lo que hace a las pericias sobre los teléfonos celulares y en la declaración de la joven, quien manifestó haber mantenido comunicaciones contundentes para el marco de esta investigación", concluyó Dalcomo, reiterando el pedido de que el exfuncionario sea juzgado.