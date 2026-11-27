Un hombre fue detenido en Mocoretá, con numerosas herramientas eléctricas que fueron sustraídas de una obra en construcción de esa localidad.



Se trató de un trabajo desplegado por Personal de la Comisaría Segunda que tomó conocimiento del hecho delictivo, ocurrido días atrás, el cual fuera advertido por trabajadores que cumplían funciones en el lugar.



A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron distintas tareas investigativas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del hecho y recuperar la totalidad de las herramientas sustraídas.





Se trata de amoladoras, martillos eléctricos, percutores, taladros, entre otros.



Según se informó oficialmente, los elementos fueron secuestrados y posteriormente restituidos a su propietario, mediante el acta correspondiente.



Asimismo, como resultado del procedimiento, se concretó la detención del presunto autor del hecho.



Las actuaciones se llevaron adelante bajo las directivas del Dr. Bruno Monzón, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación y Coordinación (UFIC) de Mocoretá.