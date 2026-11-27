Se produjo un violento enfrentamiento entre policías y un grupo de personas en el barrio Lomas del Mirador de Corrientes capital. El incidente comenzó cuando los efectivos del Grim IV intentaron identificar a dos personas que circulaban en moto e iniciaron una fuga.

El procedimiento se inició durante la mañana de este viernes, en inmediaciones de las calle Sicilia y la avenida Costanera Norte. Según fuentes cercanas al hecho, en la Honda Wave roja, que no tenía patente colocada, iban un hombre y una mujer, quienes escaparon al advertir la presencia policial.

Al llegar a un pasillo de la zona, el hombre que conducía la moto se bajó y se refugió en una casa. Ante el abandono de su compañero, la mujer comenzó el enfrentamiento y opuso resistencia cuando los dos policías intentaron identificarla.

El enfrentamiento: ataque con piedras y heridos

Y así, según la versión policial, la situación escaló en agresividad cuando la sospechosa pidió ayuda a una familia conflictiva del barrio. El grupo de personas salió de su casa y habría comenzado a atacar a los efectivos con piedras y otros elementos contundentes.

Debido a la violencia, los policías pidieron refuerzos y al enfrentamiento llegó un grupo de la Comisaría Novena, que también fue recibido con ataques. Como consecuencia del conflicto, terminaron heridos el sargento Elías Monzón, del GRIM IV, y el oficial subayudante Mariano Gómez.

Además, los agresores provocaron daños en dos móviles policiales. Sin embargo, una vez controlada la situación, los efectivos secuestraron la motocicleta y la trasladaron a la Comisaría Novena, donde quedó a disposición de la Justicia.