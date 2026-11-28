Un ciervo de los pantanos fue rescatado este sábado en Ituzaingó, después de que varios perros lo atacaran en el predio del Camping Municipal. El ejemplar es una hembra joven que, pese a estar desorientada, no sufrió lesiones de gravedad.

La intervención comenzó a partir de un llamado al 911 realizado por la encargada del camping, ubicado en la zona de las calles 7 y J. De esta manera, policías de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica llegaron al lugar y lograron salvar al animal de los perros.

Tras el rescate, los efectivos lo trasladaron a la dependencia policial para resguardarlo, debido a que se trata de una especie protegida. Posteriormente, fue entregado al inspector de Recursos Naturales Juan Coronel para que realizara una evaluación de su estado.

Una vez completada esa instancia, está prevista su liberación en la Reserva Provincial Rincón Santa María.