En un procedimiento con peculiar característica, hallaron una camioneta enterrada en la arena de una ruta de Monte Caseros, repleta con mercadería de contrabando, valuada en $56 millones.



En el lugar, efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) incautaron un importante cargamento de 1.575 cartones de cigarrillos de origen ilegal durante un operativo de control y patrullaje realizado en esa jurisdicción, según detallaron.



El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Provincial Nº 25, donde el personal de la fuerza divisó un utilitario Renault Kangoo detenido en circunstancias sospechosas, sin ocupantes en sus inmediaciones, y visiblemente atascado en un banco de arena.



Al proceder con la inspección ocular del rodado, los uniformados advirtieron la presencia de numerosos bultos en el interior del habitáculo.



Tras solicitar las directivas correspondientes y efectuar la requisa formal, se constató que se trataba de 15.750 atados de cigarrillos de la marca Gift Convertible que carecían del aval aduanero reglamentario.

Millones





Según el aforo oficial realizado por los agentes, el valor total de la mercadería secuestrada supera los 56 millones de pesos.



Por el hecho tomó intervención la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que dispuso el inicio de actuaciones judiciales por presunta infracción al Código Aduanero (Ley N.º 22.415).



Finalmente, por orden de la autoridad judicial, la camioneta utilizada para el traslado quedó secuestrada a disposición de la magistratura interviniente, mientras que la totalidad del cargamento de tabaco fue remitido bajo custodia hacia la sede de la Aduana de Paso de los Libres para su resguardo.