Un operativo de prevención desplegado por efectivos de la Policía Rural de Paso de los Libres permitió desarticular una incursión de caza furtiva nocturna en una arrocera de Paso de los Libres, en un campo a la vera de la Ruta Nacional N.º 123.



Los efectivos advirtieron haces de luz y el desplazamiento sospechoso de un vehículo dentro del establecimiento agropecuario no habilitado para la actividad cinegética, a la altura de la Estancia "Mirunga".



La patriulla policial entró al predio e interceptó una camioneta Toyota Hilux doble cabina de color blanco en la que se desplazaban cuatro hombres mayores de edad. Al inspeccionar el vehículo, el personal policial halló en el habitáculo tres armas largas descargadas -una escopeta y dos rifles equipados con mira telescópica-, todas aptas para la caza mayor y menor.



Durante la identificación de los ocupantes, uno de los demorados presentó documentación correspondiente a una de las armas junto con una licencia de caza deportiva.

Documentación





Sin embargo, ninguno contaba con la autorización expresa del propietario del establecimiento rural para ingresar al predio ni para practicar la caza en ese sector, según detallaron.



Frente a la irregularidad, los efectivos dieron inmediata intervención a inspectores de Flora y Fauna y de Recursos Naturales de la provincia, quienes labraron las actuaciones contravencionales correspondientes y se procedió al secuestro preventivo tanto de las tres armas de fuego como de los elementos hallados.