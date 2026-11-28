En un operativo conjunto de la Policía de Corrientes, desarticularon un punto de venta de drogas en la localidad de Concepción, donde apresaron a dos personas con 148 dosis de cocaína, 10 plantas de marihuana, dinero y equipos electrónicos.



El procedimiento fue el resultado de una investigación de los efectivos de la Comisaría local, en coordinación con la Unidad Fiscal interviniente, según detallaron.





En consecuencia, con la orden judicial irrumpieron en una casa del barrio San Antonio, con despliegue de personal de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) y del Grupo Táctico Operacional (GTO) de la Unidad Regional VII, de Saladas.



Durante la requisa, incautaron un total de 148 dosis de una sustancia blanquecina fraccionada y 10 plantas de marihuana, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares y una notebook, elementos considerados de interés para el avance de la causa judicial.





Como resultado del allanamiento, la Policía demoró a un hombre de 29 años y a una mujer de 39 que se encontraban en el domicilio. Tanto los implicados como la totalidad de los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial.