Efectivos de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande secuestraron 55 envoltorios de marihuana que habían sido descartados en un cesto de residuos de la plaza central de Itatí, ubicada frente a la concurrida Basílica.





El operativo tuvo lugar durante la tarde de este sábado, en el marco de una serie de tareas investigativas y de prevención que el personal policial desplegaba de manera discreta en distintos puntos estratégicos de la localidad correntina.



Alrededor de las 17, los uniformados recibieron un llamado telefónico anónimo en el que se advertía sobre la presencia de un individuo presuntamente vinculado al narcomenudeo, quien instantes antes había arrojado una bolsa sospechosa dentro de uno de los basureros del paseo público.





Ante la alerta, una comisión policial se dirigió de inmediato al sector señalado y comenzó a inspeccionar los distintos contenedores de la plaza.



Al revisar uno de los recipientes emplazados en el sector céntrico del predio, los agentes detectaron una bolsa que contenía velas y otros elementos entre los cuales se ocultaban 55 envoltorios tipo "bochitas" con una sustancia vegetal amarronada.



En presencia de testigos, se procedió a la apertura del paquete y se realizó el narcotest orientativo correspondiente, el cual arrojó resultado positivo para marihuana, con un pesaje total de 120 gramos.



Tras confirmar la naturaleza del estupefaciente, los efectivos comunicaron el hallazgo al fiscal en turno, quien impartió las directivas judiciales a seguir para avanzar con la identificación del sospechoso.