Un joven fue baleado en Corrientes y tiene una grave lesión en la médula

La Policía de Corrientes informó que el lunes se produjo un incidente en el que un futbolista fue baleado en la ciudad Capital. Tras recibir un disparo por la espalda, el joven se encuentra en terapia intensiva con una grave lesión. Al respecto su madre, Laura Morai, brindó detalles sobre el caso.

La madre de Alejo Ruiz Cobo, el joven de 20 años herido de bala el lunes, habló sobre el estado de salud del deportista y el avance de la causa. Laura dijo que "tiene una lesión grave en su médula", de esa manera resumió el estado de su hijo.

La mujer confirmó que permanece estable en terapia intensiva, aguardando la evolución de su lesión medular mientras se investigan las circunstancias del ataque.

Estado de salud actual y perspectiva médica

La madre del jugador detalló cómo transcurren las horas críticas en el centro de salud y qué expectativas existen en torno a una posible intervención quirúrgica e indicó que su hijo "está bien, está estable, respirando por sus propios medios, no tiene comprometidos órganos como los pulmones y de su tórax".

Respecto al impacto del proyectil, aclaró que "sufrió un impacto de bala, que le lesionó la médula y la bala está ahí todavía".

Al ser consultada sobre los riesgos de una operación, remarcó que "no hay ni siquiera planes de operación, eso tenemos que esperar a ver si va a haber, si existe esa posibilidad" en función de cómo responda su organismo.

El caso que se investiga

Según el informe de la Policía de Corrientes, alrededor de las 6.30 del lunes se registró un choque en la intersección de Teniente Ibáñez y Sarmiento, donde una motocicleta marca Honda, modelo Wave, con dos pasajeros, había impactado contra un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol Trend, manejado por un hombre identificado con el apellido Sánchez.

En tanto que el rodado menor era abordado por dos hombres, uno de apellido Ruiz Cobo, de 20 años y otro de apellido Solís, de la misma edad.

Al investigar la escena los uniformados descubrieron que Ruiz Cobo tenía una lesión provocada por un proyectil a la altura de su cabeza, por lo que fue derivado de inmediato al Hospital Escuela.

El momento del ataque y la versión familiar

Reconstruyendo las horas previas al episodio que derivó en el posterior choque sobre las calles Teniente Ibáñez y Sarmiento —informado inicialmente por la fuerza policial—, la mujer compartió los datos que maneja su entorno.

Laura señaló que en principio recibieron la versión de un intento de robo por parte de uno de sus amigos, aunque con el correr de las horas allegados aportaron otra hipótesis. "Empezó en el boliche, en una pelea que salieron del boliche y ellos fueron, o sea, él y sus amigos que eran en total cuatro fueron atacados por un grupo mucho mayor", dijo a radio Dos.

De acuerdo a los relatos recabados por la familia, los jóvenes intentaron dispersarse para escapar de la agresión antes de que Alejo recibiera el disparo y colisionara con un automóvil.

La madre del futbolista reconoció que la única autoridad que se comunicó oficialmente fue el subcomisario de la seccional, indicando que "nos dijo lo que se podía porque también están investigando, tampoco pueden dar todos los detalles".

Ante la falta de certezas sobre los agresores, la familia hizo un pedido público a la comunidad para aportar datos. Laura dijo que "queremos entender qué pasó, quién fue. Por favor a la gente si alguien sabe, que se comuniquen, nosotros vamos a ser muy cautos".