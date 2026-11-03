Operativo antidrogas en Itatí: incautaron estupefacientes tras una denuncia anónima

La Policía de Corrientes informó que el lunes secuestró un cargamento de droga en la localidad de Itatí, el cual fue hallado abandonado en un baldío.

El procedimiento fue realizado por el personal de la División Drogas Peligrosas, luego de que se registrara una alerta anónima en la noche del lunes.

Llamado anónimo y despliegue policial en la zona

La intervención se concretó de tras recibir el aviso sobre movimientos extraños. El operativo se desarrolló cerca de las 21:30 del lunes 2 de noviembre.

Una llamada anónima que advirtió sobre bultos sospechosos abandonados por desconocidos en inmediaciones de las calles Fray Nepomuceno y Genaro González Vedoya.

Pruebas de campo y secuestro de estupefacientes

En el interior del sitio baldío se incautaron preventivamente seis "ladrillos" compactados de material vegetal. Los uniformados procedieron a la apertura de los bultos y constataron la naturaleza ilícita mediante un test orientativo.

Tras pruebas de campo correspondientes, realizadas por los peritos especializados, se obtuvo un resultado positivo para Cannabis Sativa (marihuana).

Todo lo incautado fue trasladado a la base operativa y puesto a disposición de la Justicia para dar continuidad a las investigaciones sumariales.