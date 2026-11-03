Cayó "Monito" en Corrientes: quedó filmado al robar en una casa

Un delincuente de 25 años fue detenido este martes por la Policía en plena calle, luego de ser identificado gracias a las cámaras de seguridad de la casa donde entró a robar y propia víctima aportó a la Justicia tras sufrir el asalto en plena madrugada.



Alrededor de las 06:30 de este martes Anahí O. A. (32) se presentó ante la Comisaría Tercera Urbana a denunciar el robo de relojes, anillos y numerosas joyas de acero plateado y dorado.





Sin embargo, el ladrón quedó registrado por las cámaras de la vivienda y gracias a las secuencias fílmicas aportadas por la víctima, los investigadores reconocieron de inmediato al sospechoso. Se trataba de Santiago Iván M. B. un conocido delincuente del ámbito local apodado "Monito". De inmediato, el personal policial montó un operativo rastrillaje en las zonas que solía frecuentar.



El operativo dio sus frutos pocas horas cuando lograron localizar y aprehender al sospechoso en la calle Necochea, entre Fragata Hércules y la Avenida Santa Rosa pleno barrio La Vizcacha. Al momento de la requisa de identificación, "Monito" todavía cargaba consigo el botín: tenía en su poder todos los relojes y alhajas de acero que le pertenecían a la denunciante.



Tanto el detenido como los elementos recuperados fueron trasladados a la comisaría de calle Santa Fe, donde quedaron bajo la órbita de la Fiscalía en turno a cargo de la Dra. María Andrea González, quien ordenó el inicio formal de las actuaciones procesales.