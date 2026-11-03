Corrientes: luego de 3 meses hallaron a 180 kilómetros una yegua robada

Una yegua de pelaje tordillo, denunciada como sustraída el pasado 31 de julio en la localidad de La Cruz fue recuperada más de noventa días del hecho y a 181 kilómetros de la localidad de la costa del Río Uruguay.



El caso parecía estancado, pero el persistente cruce de información entre los efectivos de la Policía Rural, las sospechas del dueño y el aporte solidario de varios vecinos de la zona rural permitieron obtener una pista fundamental: un animal con las mismas características físicas había sido visto pastando en un campo del paraje Alem Cué.





Una comisión especial de la Policía Rural de La Cruz desplegó un imponente operativo y recorrió los casi 200 kilómetros hasta adentrarse en la zona del paraje San Salvador, donde lograron divisar a la yegua en las inmediaciones del establecimiento agropecuario denominado “El Recreo”.



Al ser entrevistado por las autoridades, el encargado del campo no opuso resistencia y entregó al animal de forma voluntaria y aclaró ante los policías que la yegua había sido llevada hasta ese predio por un sobrino.



Por disposición de la fiscal interviniente, Mariana Lena, se convocó de urgencia al damnificado para realizar las pericias de reconocimiento correspondientes y el productor confirmó que se trataba de su animal.