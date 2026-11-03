Capturaron un yacaré de más de dos metros adentro de una fábrica en Corrientes

Un enorme yacaré de más de dos metros de largo apareció este martes entre las máquinas de una fábrica de ladrillos y cerámicos de Goya, lo cual generó gran temor en los trabajadores que pidieron ayuda a las autoridades que redujeron al ejemplar y lograron su posterior liberación.





La alerta se encendió tras un desesperado llamado telefónico proveniente de la Comisaría Sexta de esa ciudad que indicaba que operarios de la planta fabril se encontraron con el gran ejemplar.





Ante el hecho se montó un protocolo donde intervino una comisión de la Policía Rural, en conjunto con Juan Carlos Peña, director del Serpentario Municipal de Goya y reconocido especialista en el rescate de fauna silvestre.





El equipo de profesionales procedió primero a asegurar el perímetro de la fábrica para evitar accidentes y contener los movimientos del reptil.





Con técnicas de sujeción especializadas y cuidando en todo momento la integridad del ejemplar, los rescatistas lograron inmovilizar y capturar al enorme yacaré sin causarle ningún tipo de lesión. Posteriormente, el animal fue cargado y retirado de la zona urbana bajo un estricto cordón de seguridad.



Finalmente, confirmaron que el ejemplar fue trasladado hacia una reserva protegida y devuelto a su hábitat natural, según detallaron.