Amenazaron de muerte a alumnos de un colegio secundario de Bella Vista

Un grupo de tutores de la ciudad de Bella Vista permanece en alerta ante la aparición de graves mensajes con tintes mafiosos donde amenazan de muerte a sus hijos que concurren a un reconocido colegio local.





Aseguran que la causa que originó el supuesto "enojo" del amenazante anónimo no aparece expresada con claridad en los escritos. El hecho está en sede policial con una denuncia por "supuestas amenazas" radicada en la Comisaría Primera de esa ciudad donde el oficial actuante habría dado como respuesta que no podían hacer nada ya que no tenían modo de rastrear el número telefónico.





Los tutores permanecen con miedo ya que el desconocido mencionó los lugares donde frecuentan los menores y a la vez advirtió que "los tengo bien controlados" y en otro párrafo fulminó con la frase: "la próxima vez lo vas a ver flotar en el río".