Queja de productores por el abigeato: les carnearon dos vacas y un toro

Un grupo de productores hizo llegar su reclamo a El Litoral por los constantes casos de abigeato. Esta vez fue en un campo por ruta 12 y el empalme de la 118, a 15 km de Itá Ibaté. "Nos carnearon dos vacas y un toro. No es la primera vez que pasa. Da bronca", se quejaron .

"Permitimos que Prefectura Naval acampe en el campo. Pero sigue pasando. Te da una rabia, que te roben tanto", se quejaron.

Los casos de abigeato se multiplican en Corrientes pese a que la Policía destinó un área exclusiva para este tipo de delitos. Se les proporcionó caballos y las herramientas necesarias para combatir el flagelo, pero los resultados son escasos.