Paso de los Libres: cayeron con 24 kilos de carne robada y un vehículo con patentes falsas

La Policía de Corrientes informó este miércoles que dos hombres de 20 y 53 años fueron detenidos en Paso de los Libres, en el marco de una investigación por el robo de cajas con productos cárnicos de un camión estacionado en una estación de servicio sobre la Ruta Nacional 119, en jurisdicción de Mariano I. Loza.

A partir de las tareas realizadas, los policías detectaron una publicación en redes sociales en la que se ofrecían productos con características similares a los denunciados como sustraídos.

Con esa información, durante la tarde del día anterior al procedimiento, localizaron un automóvil Citroën C4 en el barrio 255 Viviendas de Paso de los Libres. En el baúl del vehículo encontraron una caja identificada con el nombre del frigorífico damnificado.

Tras dar intervención a la Fiscalía, los efectivos aprehendieron a los dos ocupantes y secuestraron preventivamente el rodado. Luego, mediante una orden judicial, recuperaron aproximadamente 24 kilogramos de carne caprina.

Durante la verificación del automóvil, además, constataron que las chapas patentes y la cédula de identificación eran apócrifas. También determinaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro emitido por autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Los dos hombres y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.