Robo de $800 mil en Mercedes: el jefe del Pami quedó libre, se cruzó con la prensa y volvió a trabajar

Emanuel Benítez, señalado como jefe de la delegación de Pami en Mburucuyá, recuperó su libertad y este miércoles retomó sus funciones al frente de la oficina local del organismo.

El funcionario había sido demorado en el marco de la investigación por el robo de más de 800.000 pesos a un productor durante un remate realizado el viernes 30 de octubre en el predio de la de la Sociedad Rural de Mercedes en Corrientes.

Tras regresar a su trabajo, ubicado sobre calle Belgrano al 800, Benítez fue consultado por un medio local sobre su situación y su vinculación con la causa.

Sin embargo, se negó a brindar declaraciones y argumentó que no tenía autorización para hablar y que no debía explicaciones a la comunidad.

El funcionario argumento su decisión indicando que "no tiene permiso para hablar".

Qué resolvió la Justicia en la causa

El fiscal de Investigación de Mercedes, Adrián Casarrubia, brindó detalles sobre el avance de la investigación y confirmó que durante la tarde del martes se realizó una audiencia de solicitud de medidas de coerción en la Oficina Judicial de esa ciudad.

Según explicó, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los imputados con el objetivo de evitar riesgos procesales. En la audiencia, uno de ellos recibió una medida de prisión preventiva, mientras que para otros dos ciudadanos, uno de Saladas y otro de Corrientes, se dispusieron medidas de menor entidad para garantizar que permanezcan a disposición de la Justicia.

Casarrubia también confirmó que la investigación permitió recuperar el dinero sustraído al productor y secuestrar tres automóviles que estarían relacionados con la modalidad delictiva investigada, incluido el presunto apoyo logístico para concretar el robo.

El fiscal señaló que todavía hay personas que no fueron localizadas y que continúan las tareas para dar con ellas. En ese sentido, aseguró que la investigación seguirá adelante para determinar la participación de todos los involucrados.

El reconocimiento al trabajo policial

Durante sus declaraciones, Casarrubia destacó el trabajo de los efectivos policiales de Mercedes y Saladas, quienes realizaron tareas investigativas durante todo el fin de semana para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

También resaltó la colaboración de la Sociedad Rural de Mercedes, cuyo personal puso a disposición las cámaras de seguridad y otros recursos para contribuir con la investigación.

El robo ocurrió el viernes 30 de octubre, cuando sustrajeron dinero del interior de una camioneta perteneciente a un productor que participaba del remate en el predio rural. La causa continúa en etapa investigativa y busca establecer las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

*Con información del periodista Juan Antonio Pared