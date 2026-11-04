Gran susto tras el vuelco del acoplado de un camión con hacienda en Corrientes

Gran susto se llevó el conductor de un camión jaula, tras el vuelco del acoplado cargado con hacienda, ocurrido alrededor de las 15 de este miércoles sobre la Ruta Nacional 123, en jurisdicción del municipio de Chavarría.





Por causas que se tratan de establecer, por una brusca maniobra del chofer se desestabilizó la carga de animales perteneciente a la empresa "Los Tres Mosqueteros", de Curuzú Cuatiá, según detallaron.





La hacienda fue liberada en medio de un caos, y algunos animales resultaron heridos, aunque no se informó si corren riesgo de vida.





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría y Bomberos Voluntarios de Chavarría, quienes despejaron la calzada y restablecer rápidamente la circulación sobre la Ruta Nacional 123.