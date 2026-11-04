¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
RUTA NACIONAL 12

Despistó la camioneta de un Municipio de Corrientes y acabó en la banquina

El intendente de Chavarría​ cuestionó el mal estado de la calzada y aclaró que nadie resultó lesionado.
 

Por El Litoral

Miércoles, 04 de noviembre de 2026 a las 19:03

A causa del agua acumulada sobre la Ruta Nacional 12 por la abundante lluvia de esta madrugada, se produjo el despiste de una camioneta del municipio de Chavarría, a unos 30 kilómetros de Saladas, y por fortuna nadie resultó con lesiones, según aclararon desde la propia Comuna.



​El siniestro vial involucró a un vehículo oficial, ocupado por tres personas que se dirigían hacia la ciudad de Corrientes, detallaron.

 

​El propio intendente de Chavarría Roberto Dieringer en sus redes sociales aclaró que "afortunadamente, las tres personas están bien, el vehículo no sufrió ningún daño y ya se encuentra trabajando con normalidad".



Se quejó que el hecho fue "en un tramo de la ruta que presentaba condiciones complicadas por el estado del camino y la abundante agua acumulada".

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD