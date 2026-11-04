Despistó la camioneta de un Municipio de Corrientes y acabó en la banquina

A causa del agua acumulada sobre la Ruta Nacional 12 por la abundante lluvia de esta madrugada, se produjo el despiste de una camioneta del municipio de Chavarría, a unos 30 kilómetros de Saladas, y por fortuna nadie resultó con lesiones, según aclararon desde la propia Comuna.
El siniestro vial involucró a un vehículo oficial, ocupado por tres personas que se dirigían hacia la ciudad de Corrientes, detallaron.
El propio intendente de Chavarría Roberto Dieringer en sus redes sociales aclaró que "afortunadamente, las tres personas están bien, el vehículo no sufrió ningún daño y ya se encuentra trabajando con normalidad".
Se quejó que el hecho fue "en un tramo de la ruta que presentaba condiciones complicadas por el estado del camino y la abundante agua acumulada".