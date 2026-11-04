Decomisaron dorados y surubí en el acceso a una localidad de Corrientes

En el acceso a la localidad de Itá Ibaté demoraron el avance de una camioneta ocupada por dos personas que trasladaban un tráiler con una lancha, dentro de la cual hallaron un surubí y seis dorados, que eran llevados de manera irregular.





Se trató de un operativo de prevención ejecutado de manera conjunta entre personal de la Comisaría local y con Recursos Naturales de la provincia, que permanecían apostados sobre la Ruta Nacional 12.





En esas circunstancias arribó el vehículo con la carga íctica irregular por lo cual procedieron al secuestro de los pescados, de la embarcación y de la camioneta.





Las dos personas fueron infraccionadas con actas por infracción a la Ley de Pesca.