Corrientes: llevó a verificar su camioneta y confirmó que estaba adulterada

Una desagradable sorpresa se llevó un hombre cuando este miércoles a la mañana llevó su camioneta a la Planta Verificadora de Vehículos dependiente de la Unidad Regional IV de Paso de los Libres, donde comprobaron irregularidades en la numeración del motor.





El procedimiento se llevó a cabo a las 9, cuando personal especializado advirtió las anomalías durante la fiscalización de una Volkswagen Amarok.





Las primeras pericias determinaron que las características del estampado de la numeración del motor no se correspondían con las originales de fábrica, encuadrándose en una presunta adulteración.





Ante la infracción detectada, se procedió al secuestro preventivo del vehículo, el cual quedó a disposición de las Fiscalía en turno, con intervención de la Comisaría Primera de Paso de los Libres.