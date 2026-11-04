Corrientes: encontraron en Brasil a una adolescente que cruzó sin controles migratorios

Una adolescente de 14 años que era buscada en Santo Tomé fue localizada en la ciudad brasileña de São Borja. Según trascendió, habría cruzado el puente internacional sin pasar por los controles migratorios. Ahora, su regreso a la Argentina deberá resolverse mediante gestiones judiciales, debido a que se encuentra en otro país, donde además vive su familia materna.

La menor estaba bajo tutela del Estado provincial y dependía de un hogar de Corrientes capital, pero se encontraba en Santo Tomé como parte de un proceso de externación. El viernes pasado se ausentó de la escuela y, como consecuencia, se hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer, lo que activó un pedido de búsqueda.

De esta manera, la investigación permitió establecer que había salido de la ciudad y cruzado hacia Brasil durante la noche del mismo viernes. Según las fuentes del caso, junto a su hermano mayor de edad y dos amigos, la adolescente pasó a pie sin ser detectada por los controles migratorios de ambos países.

Cómo la encontraron en São Borja

El sábado por la tarde, el análisis de las cámaras de seguridad permitió orientar la búsqueda hacia la ciudad brasileña y, horas después, una comisión policial encontró a la menor en la casa de su madre.

La situación ahora requiere una intervención judicial para gestionar el regreso. De acuerdo con fuentes del caso, la jueza de Familia deberá tramitar un pedido formal ante las autoridades brasileñas y la embajada argentina. Sin embargo, también es una posibilidad que se formalice la situación de la joven en Brasil y se quede a vivir con su familia materna.

Hasta el momento, los organismos nacionales que intervienen en el paso fronterizo no emitieron un comunicado oficial sobre cómo la adolescente habría cruzado el puente sin intervención de Migraciones, ni Gendarmería, a pesar de tener un pedido de búsqueda vigente.

Con información de Urgente Santo Tomé.