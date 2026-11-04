Corrientes: se prendieron fuego cuatro camiones cisterna

En la mañana de este miércoles se registró un incendio de camiones cisterna en inmediaciones de una estación de servicios sobre Ruta Nacional N°12, en la ciudad de Corrientes.

Vecinos de la zona denunciaron explosiones en la zona de calle Cuba y RN 12, en cercanías de la estación de servicios Axión.

Exitoso control del fuego

En el lugar están trabajando dotaciones de Bomberos Voluntarios para controlar el fuego que se produjo en cuatro camiones cisterna, los cuales transportan combustible.

Desde sus redes oficiales, la Asociación de Bomberos Voluntarios publicó imágenes que dan constancia de que se pudieron controlar las llamas.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, solamente hubo daños materiales.

En tanto que las autoridades trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del hecho.